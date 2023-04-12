Польські фермери знову простетують проти імпорту зерна із України
Польські фермери знову влаштували акцію протесту на кордоні з Україною, в Дорогуську. Так вони намагаються заблокувати імпорт українського зерна в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Волинську митницю.
"До уваги міжнародних перевізників! Польські аграрії знову розпочали акцію протесту в Дорогуську. ЇЇ проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня", - йдеться в повідомленні.
Одна з причин протесту - це збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.
Громадян попереджають про можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставленні вантажів до кордону з польського боку.
Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні польські фермери блокували залізничну колію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі.
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