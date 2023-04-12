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Польські фермери знову простетують проти імпорту зерна із України

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Дорогуськ, Середа 12 квітня 2023 15:48
Польські фермери знову простетують проти імпорту зерна із України Фото: польські фермери знову простетують проти імпорту зерна із України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Польські фермери знову влаштували акцію протесту на кордоні з Україною, в Дорогуську. Так вони намагаються заблокувати імпорт українського зерна в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Волинську митницю.

"До уваги міжнародних перевізників! Польські аграрії знову розпочали акцію протесту в Дорогуську. ЇЇ проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня", - йдеться в повідомленні.

Одна з причин протесту - це збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.

Громадян попереджають про можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставленні вантажів до кордону з польського боку.

Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні польські фермери блокували залізничну колію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі.

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