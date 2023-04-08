Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна

Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєю територією зерна з України, щоб переконатися, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Угорщини.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що ці заходи необхідні з метою захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами.

За його словами "Європейська комісія сказала "ні" загальному відновленню мита на українську сільськогосподарську продукцію" і тому Угорщина виступає з ініціативою відновити, принаймні тимчасово, мита та кількісні обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур.

"Крім того, країна продовжить посилювати контроль над імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним партіям, щоб переконатися, що призначені для транзиту товари справді залишають країну", - зазначив міністр.