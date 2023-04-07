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Українське зерно експортуватимуть через Польщу без розвантаження

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Польща, П'ятниця 07 квітня 2023 00:58
Українське зерно експортуватимуть через Польщу без розвантаження Фото: Українське зерно возитимуть через Польщу без розвантаження (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українське збіжжя перевозитимуть через Польщу у треті країни без розвантаження на території країни.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

Найближчим часом у Польщі розроблять нові механізнми, які дозволять стабілізувати ситуацію, яку спричинив експорт українського зерна на продовольчому ринку,

"Ми подбаємо про те, щоб цей експорт відбувався таким чином, аби він йшов безпосередньо до третіх країн, без розвантаження товару у Польщі”,- зазначив Мюллер

Упродовж останніх місяців польські аграрії проводили активні протести проти значного напливу на польський ринок українського збіжжя, яке мало йти транзитом через Польщу у треті країни.

Раніше ми писали, через кризу із транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн Аджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

Нагадаємо, Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.

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