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Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: стала відома причина

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Братислава, П'ятниця 14 квітня 2023 12:13
Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: стала відома причина Фото: Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило продаж українського на внутрішньому ринку. Причина - наявність пестицидів, які заборонені в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства сілького господарства Словаччини.

"Згідно з інструкцією, діє сувора заборона на перероблювання та введення в обіг уже складованого українського зерна та борошна з нього. У контрольованому зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що зберуть проби всього зерна та борошна з України, які вже зберігаються в Словаччині.

"Міністр Самуель Влчан поінформує посла України Мирослава Кастрана, а також міністрів сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", Румунії та Болгарії про ситуацію на спільній зустрічі, яка буде присвячена захисту ринків від імпорту дешевих товарів з України", - додали у відомстві.

Раніше ми писали про те, що в Польщі поблизу кордону України польські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна.

Також нагадаємо, що Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна.

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