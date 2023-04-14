Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: стала відома причина

"Згідно з інструкцією, діє сувора заборона на перероблювання та введення в обіг уже складованого українського зерна та борошна з нього. У контрольованому зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що зберуть проби всього зерна та борошна з України, які вже зберігаються в Словаччині.