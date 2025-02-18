Словаччина видворила 59-річного українця: що стало причиною

Поліція стверджує, що на підставі "оперативної інформації та розслідування" було встановлено, що 59-річний українець "був втягнутий в організовану злочинну діяльність і мав зв'язки з організованою злочинністю в Україні та спецслужбами цієї країни".

"Водночас цій особі було заборонено в'їзд на територію Словацької Республіки та на територію всіх держав-членів ЄС терміном на два роки", - уточнили в поліції.

Також правоохоронці згадали, що процедуру видворення українця було призупинено, оскільки він подав прохання про притулок.