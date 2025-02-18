Словакия выдворила 59-летнего украинца: что стало причиной

Полиция утверждает, что на основании "оперативной информации и расследования" было установлено, что 59-летний украинец "был вовлечен в организованную преступную деятельность и имел связи с организованной преступностью в Украине и спецслужбами этой страны".

"В то же время этому лицу был запрещен въезд на территорию Словацкой Республики и на территорию всех государств-членов ЕС сроком на два года", - уточнили в полиции.

Также правоохранители упомянули, что процедура выдворения украинца была приостановлена, поскольку он подал прошение об убежище.