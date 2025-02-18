Словакия выдворила 59-летнего украинца: что стало причиной

Гражданин Украины был выдворен из Словакии сегодня, 18 февраля. Его подозревают в "организованной преступной деятельности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Словакии в Facebook.
Полиция утверждает, что на основании "оперативной информации и расследования" было установлено, что 59-летний украинец "был вовлечен в организованную преступную деятельность и имел связи с организованной преступностью в Украине и спецслужбами этой страны".
"В то же время этому лицу был запрещен въезд на территорию Словацкой Республики и на территорию всех государств-членов ЕС сроком на два года", - уточнили в полиции.
Также правоохранители упомянули, что процедура выдворения украинца была приостановлена, поскольку он подал прошение об убежище.
Напомним, в конце января стало известно, что в Словакии задержали украинца, который якобы "готовил государственный переворот". Уже тогда его хотели депортировать.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой скандальный инцидент и подчеркнули, что следят за развитием событий.
После этого украинец подал прошение об убежище, поэтому процедура депортации была приостановлена.
К слову, премьер Словакии Роберт Фицо на фоне такого события обвинил Украину в причастности к антиправительственным протестам по всей стране.
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