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Словаччина сповнена рішучості допомогти Україні та підтримує її вступ до НАТО

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Понеділок 10 жовтня 2022 22:30
Словаччина сповнена рішучості допомогти Україні та підтримує її вступ до НАТО Фото: очільник МЗС Словаччини Растислав Качер та генсек НАТО Єнс Столтенберг (mzv.sk)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина сповнена рішучості допомогати Україні та підтримує її інтеграцію до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Словаччини.

Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растислав Качер провів переговори з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

"Партнери оцінили поточну ситуацію з безпекою в Європі, особливо після оголошення про незаконні так звані "референдуми" в Україні та у світлі оголошеної часткової мобілізації в Росії", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що заявкою України на вступ в НАТО треба дуже серйозно зайнятись і кожна країна в цілому повинна самостійна обирати своїх партнерів.

"Зрозуміло, що з моменту закінчення холодної війни ми не мали більшої загрози нашій безпеці, ніж сьогоднішня авторитарна, неоімперіалістична Росія. Кремль продовжує по-звірячому вбивати народ України і вже загрожує нам ядерною зброєю, веде проти нас гібридну війну та здійснює диверсії. Він дає зрозуміти, що не планує припиняти цю війну", - заявив Качер.

Також міністр вважає вкрай важливим продовжувати гуманітарну, фінансову, військову та політичну підтримку України, щоб вона могла виграти війну, назавжди відбити російську атаку та жити у безпеці та світі.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва.

Також, прем'єри Чехії та Словаччини закликали допомагати Україні.

Раніше уряд Словаччини заявив, що не припинятиме військову підтримку України, попри всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.

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