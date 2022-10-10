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Словакия полна решимости помочь Украине и поддерживает ее вступление в НАТО

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Понедельник 10 октября 2022 22:30
Словакия полна решимости помочь Украине и поддерживает ее вступление в НАТО Фото: глава МИД Словакии Растислав Качер и генсек НАТО Йенс Столтенберг (mzv.sk)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия полна решимости помогать Украине и поддерживает ее интеграцию в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Словакии.

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Растислав Качер провел переговоры с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Партнеры оценили текущую ситуацию с безопасностью в Европе, особенно после объявления о незаконных так называемых "референдумах" в Украине и в свете объявленной частичной мобилизации в России", - говорится в сообщении.

Министр заявил, что заявкой Украины на вступление в НАТО нужно очень серьезно заняться и каждая страна в целом должна самостоятельно выбирать своих партнеров.

"Понятно, что с момента окончания холодной войны мы не имели большей угрозы нашей безопасности, чем сегодняшняя авторитарная, неоимпериалистическая Россия. Кремль продолжает зверски убивать народ Украины и уже угрожает нам ядерным оружием, ведет против нас гибридную войну и осуществляет диверсии. Он дает понять, что не планирует прекращать эту войну", – заявил Качер.

Также министр считает очень важным продолжать гуманитарную, финансовую, военную и политическую поддержку Украины, чтобы она могла выиграть войну, навсегда отразить российскую атаку и жить в безопасности и мире.

Напомним, что Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства.

Также премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине.

Ранее правительство Словакии заявило, что не будет прекращать военную поддержку Украины, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение в стране.

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