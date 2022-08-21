Не хотим, чтобы соседкой стала Россия: премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине

Премьер-министры Чехии и Словакии в годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали помогать Украине.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение премьеров.

Петр Фиала и Эдуард Хегер в 54-ю годовщину вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и подавления "Пражской весны" заявили, что сегодня, когда российские танки идут по украинской земле, как никогда важно помнить об августе 1968-го и всеми силами помогать Украине.

"Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия оказалась нашей соседкой", - сказал словацкий премьер Эдуард Хегер.

"Помня историю, мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться", - добавил премьер-министр Чехии Петр Фиала.