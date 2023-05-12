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Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт українського зерна

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Братислава, П'ятниця 12 травня 2023 20:06
Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт українського зерна Фото: Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина скасувала односторонню заборону імпорту сільськогосподарських товарів з України. Країна замінила її на відповідне рішення Єврокомісії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR, рішення ухвалив уряд країни.

Згідно з рішенням уряду, крім скасування односторонньої заборони на імпорт, також запроваджується спеціальний режим транзиту агропродукції через Словаччину.

"У цій сфері (імпорту зерна - ред.) застосовується лише законодавство Європейського Союзу", - заявив представник словацького міністерства сільського господарства Андрій Вальнер.

Варто зауважити, що рішення Єврокомісії передбачає заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини до 5 червня.

Нагадаємо, Єврокомісія заборонила імпорт з України перерахованих вище сільськогосподарських товарів 2 травня.

Також ми писали, що східні країни ЄС закликали Єврокомісію скоригувати заборону імпорту харчових продуктів з України.

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