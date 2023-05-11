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П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію скоригувати заборону на український імпорт, - PAP

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Україна, Четвер 11 травня 2023 16:47
П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію скоригувати заборону на український імпорт, - PAP Фото: Єврокомісію закликали скорегувати заборону на український імпорт (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Східні країни ЄС закликають Єврокомісію скорегувати заборону на імпорт харчових продуктів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Міністри сільського господарства п'яти держав Європейського союзу закликали Єврокомісію виправити норми, що обмежують імпорт української сільськогосподарської продукції.

Згідно з листом, підписаним міністрами сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, заборона на імпорт, запроваджена 2 травня, не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до цієї дати, створюючи ризик того, що контракти без дати можуть бути оформлені на митниці.

У цьому контексті вони також потребують підтвердження з боку Єврокомісії, що з набуття чинності нового регламенту про призупинення мита ще на один рік, набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року.

Нагадаємо, що з 2 травня по 5 червня цього року, (з можливістю продовження) діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину.

Однак вони все ж можуть провозитись транзитом через території цих п'яти країн.

Раніше Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

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