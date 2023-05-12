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Словакия отменила односторонние ограничения на импорт украинского зерна

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Братислава, Пятница 12 мая 2023 20:06
Словакия отменила односторонние ограничения на импорт украинского зерна Фото: Словакия отменила односторонние ограничения на импорт украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Страна заменила его соответствующим решением Еврокомиссии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR, решение приняло правительство страны.

Согласно решению правительства, помимо отмены одностороннего запрета на импорт, также вводится специальный режим транзита агропродукции через Словакию.

"В этой сфере (импорта зерна - ред.) применяется только законодательство Европейского Союза", - заявил представитель словацкого министерства сельского хозяйства Андрей Вальнер.

Стоит заметить, что решение Еврокомиссии предусматривает запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семен подсолнечника в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию до 5 июня.

Напомним, Еврокомиссия запретила импорт из Украины вышеперечисленных сельскохозяйственных товаров 2 мая.

Также мы писали, что восточные страны ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на импорт пищевых продуктов из Украины.

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