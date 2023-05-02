Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п’яти країн ЄС

Європейська комісія у вівторок, 2 травня, заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до п’яти держав ЄС - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Як зазначається, заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Заходи набудуть чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина пообіцяли скасувати свої односторонні заходи щодо української агропродукції.

Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки європейських фермерів, рішення щодо якої буде ухвалене пізніше. Також будуть ухвалені заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших держав-членів ЄС та третіх країн.