Словаччина все ще блокує 18-й пакет санкцій проти РФ: коли його можуть схвалити

Чому Словаччина блокує санкції

Нагадаємо, 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт і Братислава заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Він поскаржився, що ЄС хоче заборонити державам-членам купувати російську нафту і газ.

При цьому міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар запевнив, що Словаччина перестане накладати вето на санкції, коли ЄС надасть гарантії пом'якшення наслідків відмови від російських джерел енергії.

До слова, 25 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяв, що нові санкції проти Росії затвердять під час саміту ЄС 26 червня. Але цього так і не сталося.

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