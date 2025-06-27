Словакия все еще блокирует 18-й пакет санкций против РФ: когда его могут одобрить

Почему Словакия блокирует санкции

Напомним, 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России.

Он пожаловался, что ЕС хочет запретить государствам-членам покупать российскую нефть и газ.

При этом министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заверил, что Словакия перестанет накладывать вето на санкции, когда ЕС предоставит гарантии смягчения последствий отказа от российских источников энергии.

К слову, 25 июня канцлер Германии Фридрих Мерц обещал, что новые санкции против России утвердят во время саммита ЕС 26 июня. Но этого так и не произошло.

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