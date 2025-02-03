Словаччина призупинила видворення українця, звинуваченого в "підготовці держперевороту"

У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Тоді повідомлялося, що йому загрожує депортація.

У МЗС України заявили, що дипломати тримають справу на особливому контролі. Крім того, посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ.

До цього, близько тижня тому, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Ба більше, кожен третій учасник протестів нібито українець.

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