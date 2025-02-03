Словакия приостановила выдворение украинца, обвиненного в "подготовке госпереворота"

В Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота"

Напомним, недавно в Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Тогда сообщалось, что ему грозит депортация.

В МИД Украины заявили, что дипломаты держат дело на особом контроле. Кроме того, посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел.

До этого, около недели назад, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. Более того, каждый третий участник протестов якобы украинец.

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