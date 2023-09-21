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Словаччина погодилася зняти заборону на зерно з України за однієї умови

Україна, Четвер 21 вересня 2023 13:12
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Словаччина погодилася зняти заборону на зерно з України за однієї умови Фото: Словаччина зніме заборону на зерно з України за умови ліцензій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися про створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону імпорту до Словаччини після створення системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням Міністерства сільського господарства Словаччини, міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, яка ґрунтується на видачі та контролю ліцензій.

"Поки цю систему не буде запущено і повністю протестовано, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться в силі", - йдеться у повідомленні.

Україна також погодилася не подавати позов до СОТ, стверджує словацьке міністерство.

Міністерство Словаччини не уточнило, як працюватиме система ліцензування.

Заборона імпорту зерна з України країнами Східної Європи

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли інші країни Східної Європи. Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна хотіла б уникнути судових процесів та вирішити проблему експорту сільськогосподарської продукції до трьох сусідніх країн шляхом переговорів.

Міністр аграрної політики Микола Сольський 21 вересня провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. В українському міністерстві стверджують, що міністри домовилися "виробити найближчим часом варіант взаємодії з експорту".

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