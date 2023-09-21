Словакия согласилась снять запрет на зерно из Украины при одном условии

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт в Словакию после создания системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно сообщению Министерства сельского хозяйства Словакии, министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий.

"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе", - говорится в сообщении.

Украина также согласилась не подавать иск в ВТО, утверждает словацкое министерство.

Министерство Словакии не уточнило, как будет работать система лицензирования.

Запрет на импорт зерна из Украины странами Восточной Европы

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина хотела бы избежать судебных процессов и решить проблему экспорта сельскохозяйственной продукции в три соседние страны путем переговоров.

Министр аграрной политики Николай Сольский 21 сентября провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. В украинском министерстве утверждают, что министры договорились "выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта".