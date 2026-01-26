Словаччина подасть позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу

У МЗС зазначили, що під час засідання Ради ЄС Словаччина проголосувала проти регламенту REPower EU, який передбачає поетапну відмову від російського газу, та офіційно висловила свої застереження.

Глава МЗС наголосив, що Братислава не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із Москвою.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальні можливості та конкретні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів. Тому Словаччина звернеться до Суду ЄС і розпочне процедуру, спрямовану на скасування цього регламенту", - заявив Бланар.