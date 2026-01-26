RU

Словакия подаст иск в Суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Фото: Юрай Бланар (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Словакия официально заявила о намерении обратиться в Суд Европейского Союза, чтобы обжаловать решение ЕС о полном прекращении импорта российского газа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

В МИД отметили, что во время заседания Совета ЕС Словакия проголосовала против регламента REPower EU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, и официально выразила свои предостережения.

Глава МИД подчеркнул, что Братислава не готова к резкому разрыву энергетических связей с Москвой.

"Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных стран и не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов. Поэтому Словакия обратится в Суд ЕС и начнет процедуру, направленную на отмену этого регламента", - заявил Бланар.

 

Отказ ЕС от российского газа

После начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетическая зависимость от РФ стала для Евросоюза одним из ключевых вызовов, в связи с чем российские энергоносители постепенно вытесняются с европейского рынка.

3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года. Впоследствии, 17 декабря, Европарламент поддержал план ЕС по поэтапному прекращению закупок газа у России до конца 2027 года.

В Брюсселе также заявили, что не планируют возвращаться к российским энергоносителям даже после завершения войны.

Сегодня, 26 января, Совет Европейского Союза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в страны ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

