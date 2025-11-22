ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Словакия поддержит "мирный план" США по Украине, - Фицо

Суббота 22 ноября 2025 06:00
UA EN RU
Словакия поддержит "мирный план" США по Украине, - Фицо Фото: словацкий премьер Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал, что этот документ в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться на это предложение.

"В рамках той малости, которую Словакия представляет в Европейском союзе, я поддержу это соглашение", - заявил он и добавил, что "США хотят вернуть Россию в число "великих держав".

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем план, который обсуждался в 2022 году, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня по обе стороны фронта.

Стоит отметить, что в жружественной к РФ Венгрии также поддерживают "мирный план" США. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил накануне, что публикация 28 пунктов плана запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.

"Мирный план" США

Как известно, США и российские представители разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Этот план предусматривает уступки со стороны Украины Кремлю: контроль РФ над Донецкой и Луганской областями, а также захваченными территориями в Херсонской и Запорожской областях.

При этом Киев должен сократить численность армии и отказаться от идеи вступления в НАТО. Отметим, что в ЕС увидели в "мирном плане" США капитуляцию Украины и экстренно готовят свой вариант прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Роберт Фицо Война в Украине
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте