Словаччина оголосила про розірвання договору щодо аварійної допомоги з "Укренерго"

20:08 16.03.2026 Пн
2 хв
Чи матиме наслідки це рішення для українських споживачів?
aimg Марія Науменко
Словаччина оголосила про розірвання договору щодо аварійної допомоги з "Укренерго" фото: Cловаччина оголосила про розірвання договору щодо аварійної допомоги з "Укренерго" (facebook.com/ npcukrenergo)

НЕК "Укренерго" отримала від словацького оператора SEPS повідомлення про одностороннє припинення договору щодо аварійної енергетичної допомоги. Документ втратить чинність у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Читайте також: Борги у 42 млрд грн: експерт попередив про катастрофічні наслідки для енергосистеми

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, "діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства".

"Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", - зауважили в компанії.

Водночас там запевнили, що для українських споживачів це рішення не матиме жодних наслідків. Воно також не вплине на комерційний обмін електроенергією між країнами.

Імпорт електроенергії зі Словаччини до України, як і раніше, здійснюється без обмежень відповідно до результатів добових та довгострокових аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

А вже за кілька днів Фіцо заявив про призупинення аварійних поставок електроенергії до України, попри важку ситуацію з електропостачанням у країні.

Це рішення викликало критику в самій Словаччині. Опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" оголосила про намір подати скаргу до прокуратури, а депутат Кароль Галек заявив, що прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
