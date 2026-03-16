ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Словакия объявила о расторжении договора по аварийной помощи с "Укрэнерго"

20:08 16.03.2026 Пн
2 мин
Будет ли иметь последствия это решение для украинских потребителей?
aimg Мария Науменко
Словакия объявила о расторжении договора по аварийной помощи с "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" получила от словацкого оператора SEPS сообщение об одностороннем прекращении договора об аварийной энергетической помощи. Документ утратит силу в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Читайте также: Долги в 42 млрд грн: эксперт предупредил о катастрофических последствиях для энергосистемы

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, "действуя в духе добрососедства и уважения к нормам европейского законодательства".

"Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК "Укрэнерго" достаточно редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года", - отметили в компании.

В то же время там заверили, что для украинских потребителей это решение не будет иметь никаких последствий. Оно также не повлияет на коммерческий обмен электроэнергией между странами.

Импорт электроэнергии из Словакии в Украину, как и раньше, осуществляется без ограничений в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

А уже через несколько дней Фицо заявил о приостановлении аварийных поставок электроэнергии в Украину, несмотря на тяжелую ситуацию с электроснабжением в стране.

Это решение вызвало критику в самой Словакии. Оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" объявила о намерении подать жалобу в прокуратуру, а депутат Кароль Галек заявил, что премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
