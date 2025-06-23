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Орбан запропонував ЄС відмовитися від заборони російських нафти і газу через війну в Ірані

Угорщина, Понеділок 23 червня 2025 08:46
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Орбан запропонував ЄС відмовитися від заборони російських нафти і газу через війну в Ірані Фото: Віктор Орбан і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина, яка має близькі відносини з Росією, вважає, що Європейський Союз має відмовитися від заборони на російську енергію. Ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, у ситуації, що склалася, Європі загрожує подальше підвищення вартості енергоносіїв. Відеозаяву Орбана опубліковано у Facebook після засідання Ради оборони Угорщини.

Невдоволення союзника Путіна позицією Брюсселя

"Це серйозна загроза. Тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила і заборони на російську енергію", - заявив Орбан. "У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни", - додав він.

Угорщина і Словаччина зберігають тісні зв'язки з Росією в енергетичній сфері та продовжують отримувати поставки нафти і газу. Ці країни виступають проти припинення імпорту, заявляючи про негативні наслідки для власних економік.

План Єврокомісії

Європейська комісія представила юридично зобов'язуючий план щодо заборони імпорту російського газу і скрапленого газу в ЄС до кінця 2027 року. Документ передбачає заходи, які не дадуть змоги окремим країнам, таким як Угорщина і Словаччина, заблокувати ініціативу.

Метою плану є припинення багаторічної енергетичної залежності Європи від російського газу, яка склалася до початку вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з колегами з Ізраїлю, Росії, Бахрейну та Йорданії. Темою обговорення стала криза в регіоні Близького Сходу.

Союзники Кремля в Європі

Незважаючи на санкції Євросоюзу, газ із Росії не підпадає під жорсткі обмеження через позицію Словаччини та Угорщини. Ці країни заявляють про бажання близьких відносин із Кремлем, незважаючи на війну Росії проти України.

Аналітики зазначають, що нещодавнє зростання цін на нафту, яке почалося після атак Ізраїлю на Іран, посилює інфляційні ризики для країн Центральної Європи.

Нагадаємо, ціни на нафту різко зросли після початку війни Ізраїлю і США проти Ірану. Goldman Sachs прогнозує стрибок ціни нафти до 110 доларів за барель, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку.

Нафта і газ є основним джерелом доходів Кремля для продовження війни проти України.

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