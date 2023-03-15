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Словаччина може сьогодні розглянути питання передачі винищувачів МіГ-29 Україні

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Словаччина, Середа 15 березня 2023 12:47
Словаччина може сьогодні розглянути питання передачі винищувачів МіГ-29 Україні Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Словаччини на сьогоднішньому засіданні може обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАЗ.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передачі винищувачів.

При цьому Надь ще чекає додаткової інформації про те, чи передадуть МіГ Україні.

Тим часом лідер Народної партії Вероніка Ремішова зазначила, що партія завжди виступала за відправку МіГ Україні: "Ці винищувачі більше не будуть корисними для Словаччини".

Нагадаємо, раніше Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29. Братислава заявила, що готова надати 13 винищувачів.

Тим часом прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.

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