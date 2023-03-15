Словакия может сегодня рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине
Правительство Словакии на сегодняшнем заседании может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАЗ.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь убежден, что у правительства есть компетенция принимать решения по передаче истребителей.
При этом Надь еще ожидает дополнительной информации о том, передадут ли МиГ Украине.
Тем временем лидер Народной партии Вероника Ремишова отметила, что партия всегда выступала за отправку МиГ Украине: "Эти истребители больше не будут полезны Словакии".
Напомним, ранее Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.
Между тем, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель.
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