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Словакия может сегодня рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине

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Словакия, Среда 15 марта 2023 12:47
Словакия может сегодня рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Словакии на сегодняшнем заседании может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАЗ.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь убежден, что у правительства есть компетенция принимать решения по передаче истребителей.

При этом Надь еще ожидает дополнительной информации о том, передадут ли МиГ Украине.

Тем временем лидер Народной партии Вероника Ремишова отметила, что партия всегда выступала за отправку МиГ Украине: "Эти истребители больше не будут полезны Словакии".

Напомним, ранее Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

Между тем, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель.

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