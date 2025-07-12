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Словаччина може розблокувати нові санкції ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову

Словаччина, Субота 12 липня 2025 15:55
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Словаччина може розблокувати нові санкції ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Словаччина може підтримати новий, вже 18-й санкційний пакет Європейського союзу проти Росії, який раніше заблокувала. Але спочатку Братислава хоче домовитися із партнерами про заміну російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спілкування із пресою 12 липня припустив, що санкційний пакет буде розблоковано. Але головна умова - це домовленість з європейськими партнерами щодо пом'якшення заборони російського газу.

"Нам потрібно щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде стовідсотковий результат", - заявив він.

За словами Фіцо, це питання вже обговорювалося з лідерами Німеччини та Франції. Словацький прем'єр пояснив, що його країна хоче отримати політичні гарантії вирішення проблеми від Європейської комісії та партнерів по ЄС.

"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка (15 липня, - ред.), оскільки напруженість зростає з усіх боків", - додав він.

Словаччина блокує санкції ЄС проти Росії

Європейська комісія 10 червня представила новий пакет обмежень проти Росії. Санкції повинні вдарити по доходах Москви від енергоносіїв, банків та військовій промисловості. Однак Словаччина та Угорщина, дві проросійські країни, відмовилися підтримати новий пакет санкцій.

9 липня стало відомо, що через спротив Словаччини посли ЄС знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакета санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини. А 10 липня ЗМІ написали, що Фіцо наказав послу Словаччини й далі блокувати санкції.

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Російська Федерація Роберт Фіцо
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