Словакия может разблокировать новые санкции ЕС против России: Фицо назвал условие
Словакия может поддержать новый, уже 18-й санкционный пакет Европейского союза против России, который ранее заблокировала. Но сначала Братислава хочет договориться с партнерами о замене российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время общения с прессой 12 июля предположил, что санкционный пакет будет разблокирован. Но главное условие - это договоренность с европейскими партнерами по смягчению запрета российского газа.
"Нам нужно что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет стопроцентный результат", - заявил он.
По словам Фицо, этот вопрос уже обсуждался с лидерами Германии и Франции. Словацкий премьер пояснил, что его страна хочет получить политические гарантии решения проблемы от Европейской комиссии и партнеров по ЕС.
"Мы хотим решить этот вопрос до вторника (15 июля, - ред.), поскольку напряженность растет со всех сторон", - добавил он.
Словакия блокирует санкции ЕС против России
Европейская комиссия 10 июня представила новый пакет ограничений против России. Санкции должны ударить по доходам Москвы от энергоносителей, банков и военной промышленности. Однако Словакия и Венгрия, две пророссийские страны, отказались поддержать новый пакет санкций.
9 июля стало известно, что из-за сопротивления Словакии послы ЕС снова не смогли достичь согласия по 18-му пакету санкций против России из-за блокирования со стороны Словакии. А 10 июля СМИ написали, что Фицо приказал послу Словакии и дальше блокировать санкции.
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