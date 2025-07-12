Словакия может разблокировать новые санкции ЕС против России: Фицо назвал условие

Словакия может поддержать новый, уже 18-й санкционный пакет Европейского союза против России, который ранее заблокировала. Но сначала Братислава хочет договориться с партнерами о замене российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время общения с прессой 12 июля предположил, что санкционный пакет будет разблокирован. Но главное условие - это договоренность с европейскими партнерами по смягчению запрета российского газа.

"Нам нужно что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет стопроцентный результат", - заявил он.

По словам Фицо, этот вопрос уже обсуждался с лидерами Германии и Франции. Словацкий премьер пояснил, что его страна хочет получить политические гарантии решения проблемы от Европейской комиссии и партнеров по ЕС.

"Мы хотим решить этот вопрос до вторника (15 июля, - ред.), поскольку напряженность растет со всех сторон", - добавил он.