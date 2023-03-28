Словаччина хоче в п'ять разів збільшити виробництво 155-мм снарядів

У Словаччині планують в п'ять разів збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. А саме з 30 000 до 150 000 на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, якого цитує Bloomberg.

"Словаччина може збільшити виробництво артилерійських снарядів з 30 000 до 150 000 на рік", - сказав глава оборонного відомства Словаччини під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави.

За його словами, Словаччина вже інвестує в розширення потужностей, що має збільшити річний випуск до 100 000 снарядів.

"Цифра в 150 тисяч може бути досягнута за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння", - розповів Надь.

Зазначимо, що до цього в Словаччині заявляли про наміри вдвічі збільшити виробництво боєприпасів.

Країни стрімко нарощують виробництво боєприпасів на тлі підтримки України

Нагадаємо, що в Євросоюзі узгодили план постачання боєприпасів для України на 2 млрд євро, план ЄС також передбачає нарощування їх виробництва.

Зокрема, польські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України

Додамо, тим часом також Німеччина зобов'язалася збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України.

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