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Словаччина готова обговорити деталі передачі Україні своїх МіГ-29

Фото: Словаччина готова обговорити деталі передачі Україні своїх МіГ-29 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Словаччини готовий обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса-Україна".

За його словами, Міг-29 наразі знаходяться на одній з словацтких авіабаз. Міністр заявив, що його країна готова обговорити передачу вказаних літаків, так як Словаччина вже не використовує їх з 1 жовтня 2022 року.

"З 1 жовтня Словаччина вже не використовує МіГ-29. Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання передачі цих літаків розглядає уряд Словаччини", - сказав Надь.

Він також розповів, що буде враховано позицію країн-союзників щодо цієї передачі.

Детально про те, яку авіацію різні країни передають нашим військовим можна почитати в матеріалі "МіГи, "сушки" та Sea King. Яку авіацію дають Україні та чи будуть західні винищувачі".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра розповів, що його країна готова розглянути надання Україні F-16.

Також ми писали, що, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, питання передачі Україні F-16 розблоковане.

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Миг-29