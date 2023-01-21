У Зеленського відреагували на заяви про F-16: питання розблоковане
В Офісі президента України прокоментували надання Україні винищувачів F-16 і підтвердили, що питання розблоковане.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як зазначив Подоляк, це питання має три складові.
"По-перше, є ініціатива Нідерландів про те, що вони готові передати Україні літаки F-16. Так, для певних завдань, для того, щоб ми остаточно закрили небо, бо це дуже ефективно, нам безумовно потрібні будь-які сучасні літаки. Не лише МіГи та "Сушки", але, в тому числі, F-15 і F-16", - зазначив радник.
По-друге, як підкреслив Подоляк, є конкретна безпосередня реакція США - що вони не будуть проти, якщо будь-хто із союзників передадуть певну кількість винищувачів Україні.
І третя складова, за словами радника, це логістичні переговори - коли і скільки літаків ми отримуємо.
"Але про це мають говорити ті країни, які надають нам літаки", - зауважив він.
І підкреслив, що не любить прогнозів чи оцінок, але сьогодні вже можна заявити, що питання надання винищувачів Україні розблоковане.
Днями РБК-Україна повідомляло, що 23 січня Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі.
Крім того, ми писали, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.
Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.
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