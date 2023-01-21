У Зеленського відреагували на заяви про F-16: питання розблоковане

В Офісі президента України прокоментували надання Україні винищувачів F-16 і підтвердили, що питання розблоковане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Подоляк, це питання має три складові.

"По-перше, є ініціатива Нідерландів про те, що вони готові передати Україні літаки F-16. Так, для певних завдань, для того, щоб ми остаточно закрили небо, бо це дуже ефективно, нам безумовно потрібні будь-які сучасні літаки. Не лише МіГи та "Сушки", але, в тому числі, F-15 і F-16", - зазначив радник.

По-друге, як підкреслив Подоляк, є конкретна безпосередня реакція США - що вони не будуть проти, якщо будь-хто із союзників передадуть певну кількість винищувачів Україні.

І третя складова, за словами радника, це логістичні переговори - коли і скільки літаків ми отримуємо.

"Але про це мають говорити ті країни, які надають нам літаки", - зауважив він.

І підкреслив, що не любить прогнозів чи оцінок, але сьогодні вже можна заявити, що питання надання винищувачів Україні розблоковане.