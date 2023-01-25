Словакия готова обсудить детали передачи Украине своих МиГ-29

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя во время онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса-Украина"

По его словам, Миг-29 находятся на одной из словацких авиабаз. Министр заявил, что его страна готова обсудить передачу указанных самолетов, поскольку Словакия уже не использует их с 1 октября 2022 года.

"С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-то другому. Сейчас вопрос передачи этих самолетов рассматривает правительство Словакии", - сказал Надь.

Он также рассказал, что будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.