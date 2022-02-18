Слова "списание долгов" даже не используются, - министр финансов Украины

Украина планирует вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства. Это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.

Украина намерена вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, а слова "списания долгов" даже не употребляются, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем", - сказал он отвечая на вопрос депутатов.

По его словам, долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме, поскольку "это создает доверие и дает возможность в будущем занимать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги".