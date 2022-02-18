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Слова "списання боргів" навіть не вживаються, - міністр фінансів України

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 12:31
Слова "списання боргів" навіть не вживаються, - міністр фінансів України Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна планує вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання. Це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

Україна має намір вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання, а слова "списання боргів" навіть не вживаються, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо", - сказав він відповідаючи на запитання депутатів.

За його словами, боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі, оскільки "це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги".

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити Україні транш кредитну 700 млн доларів. Місія МВФ очікується найближчим часом.

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Міністерство фінансів України
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