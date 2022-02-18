Слова "списання боргів" навіть не вживаються, - міністр фінансів України

Україна планує вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання. Це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

Україна має намір вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання, а слова "списання боргів" навіть не вживаються, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо", - сказав він відповідаючи на запитання депутатів.

За його словами, боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі, оскільки "це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги".