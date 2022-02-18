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Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов

Новина українською →
Украина, Пятница 18 февраля 2022 11:07
Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитную 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.

Как отметил Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.

"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. И по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов", - сказал он.

Марченко также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макорофінансової помощи ЕС в конце марта - начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.

Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов, напомнил Марченко.

Напомним, в НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By.

В ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что новая программа с МВФ будет согласована в этом году. Ее форма, длительность и размер пока неясны, но недавний опыт указывает на то, что ежегодный пакет финансирования составляет около 4 млрд долларов.

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