Слова, які американці не можуть вимовити українською. Навіть якщо дуже стараються
Американець Майкл Віллена, який уже кілька років живе в Україні, продовжує вивчати українську мову. І хоча дається вона йому доволі складно, чоловік намагається опанувати навіть найскладніші теми.
В інтерв'ю РБК-Україна Майкл розповів, як почав вивчати українську мову та на які труднощі натрапляє досі.
Як почав вивчати українську
"Я почав навчання під час ковіду. Моя колишня дівчина з Мукачева. Ми жили у Києві, і вона почала допомагати мені з українською", - каже Майкл.
За його словами, у 2020 році йому було складно практикувати мову, адже більшість друзів говорили російською. Попри це він намагався зануритися в українське мовне середовище.
"Я збирав передбачення з "Сільпо" й писав пісні, навіть мій перший музичний альбом вийшов п’ять років тому українською", - додав він.
Перед повномасштабним вторгненням Майкл переїхав до Львова, щоб покращити свою мову. Там він почав займатися з викладачкою з УКУ.
"Я нарешті почав брати правильні уроки. Не постійні, але я вивчав граматику, відмінки, що було дуже складно", - зазначає американець.
Найскладніші теми - граматика і наголоси
Майкл зізнається, що досі не почувається впевнено в мові й практикується переважно під час інтерв’ю або публічних виступів.
"Родовий відмінок завжди найскладніший. Також дуже складно з наголосами. Це божевілля, що я можу сказати зАмок або замОк, і це будуть різні слова", - розповів він.
Попри складнощі, він намагається не втрачати мотивації.
"Я знаю, що найважливіше - це просто будувати речення та думки, але мені соромно, коли я неправильно розмовляю", - каже Майкл.
Вимова - ще один виклик
Чоловік визнає, що багато слів вимовляє з помилками, і на це впливає його мовна база.
"Мені складно даються всі слова з м'яким знаком та буквосполучення "ія". Наприклад, мою дружину звати Юлія, але я кажу Юлічка, бо це легше для мене", - ділиться він.
Проблеми виникають і з українськими "і" та "и", адже він не завжди чує різницю. Серед слів, які досі важко вимовити, він згадує "паляницю" - відоме мовне маркерне слово, яке стало символом після 24 лютого 2022 року.
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