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Слова, які американці не можуть вимовити українською. Навіть якщо дуже стараються

Вівторок 22 липня 2025 15:12
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Слова, які американці не можуть вимовити українською. Навіть якщо дуже стараються Які слова в українській мові складно вимовити американцям (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Американець Майкл Віллена, який уже кілька років живе в Україні, продовжує вивчати українську мову. І хоча дається вона йому доволі складно, чоловік намагається опанувати навіть найскладніші теми.

В інтерв'ю РБК-Україна Майкл розповів, як почав вивчати українську мову та на які труднощі натрапляє досі.

Як почав вивчати українську

"Я почав навчання під час ковіду. Моя колишня дівчина з Мукачева. Ми жили у Києві, і вона почала допомагати мені з українською", - каже Майкл.

За його словами, у 2020 році йому було складно практикувати мову, адже більшість друзів говорили російською. Попри це він намагався зануритися в українське мовне середовище.

"Я збирав передбачення з "Сільпо" й писав пісні, навіть мій перший музичний альбом вийшов п’ять років тому українською", - додав він.

Перед повномасштабним вторгненням Майкл переїхав до Львова, щоб покращити свою мову. Там він почав займатися з викладачкою з УКУ.

"Я нарешті почав брати правильні уроки. Не постійні, але я вивчав граматику, відмінки, що було дуже складно", - зазначає американець.

Найскладніші теми - граматика і наголоси

Майкл зізнається, що досі не почувається впевнено в мові й практикується переважно під час інтерв’ю або публічних виступів.

"Родовий відмінок завжди найскладніший. Також дуже складно з наголосами. Це божевілля, що я можу сказати зАмок або замОк, і це будуть різні слова", - розповів він.

Попри складнощі, він намагається не втрачати мотивації.

"Я знаю, що найважливіше - це просто будувати речення та думки, але мені соромно, коли я неправильно розмовляю", - каже Майкл.

Вимова - ще один виклик

Чоловік визнає, що багато слів вимовляє з помилками, і на це впливає його мовна база.

"Мені складно даються всі слова з м'яким знаком та буквосполучення "ія". Наприклад, мою дружину звати Юлія, але я кажу Юлічка, бо це легше для мене", - ділиться він.

Проблеми виникають і з українськими "і" та "и", адже він не завжди чує різницю. Серед слів, які досі важко вимовити, він згадує "паляницю" - відоме мовне маркерне слово, яке стало символом після 24 лютого 2022 року.

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