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5 слів про емоції, яких немає в українській мові і їх дуже бракує

Вівторок 22 липня 2025 08:00
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5 слів про емоції, яких немає в українській мові і їх дуже бракує Яких 5 слів про емоції в українській мові немає, але їх бракує (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Чи траплялося вам відчувати щось, що важко передати одним словом? Напевно, так. Іноді для цього просто не вистачає відповідного терміну в рідній мові. Але що, якби ми могли розширити свій словниковий запас такими "відсутніми" словами?

Яких 5 унікальних слів бракує в українській мові й вони не мають ні аналогів, ні відповідників, розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

Ці слова можуть не лише збагатити вашу мову, а й допомогти краще усвідомити та назвати те, що ми відчуваємо чи спостерігаємо щодня.

Циндоку (японською: 積ん読)

Це слово чудово описує знайому багатьом книголюбам практику: купівлю книг, які так і залишаються непрочитаними, часто накопичуючись у стосах на полицях. Якщо ваша бібліотека зростає швидше, ніж ви встигаєте читати, ви – справжній поціновувач циндоку!

Уітваайен (голландською: uitwaaien)

Мрієте про "перезавантаження" для мозку? Тоді вам потрібен уітваайен! Це термін означає прогулянку на свіжому повітрі, особливо у вітряну погоду, з метою розслаблення та очищення розуму. Ідеально підходить, щоб провітрити голову від зайвих думок.

Лаґом (шведською: lagom)

Шведська філософія життя в одному слові. Лаґом - це коли всього ніби й достатньо, але водночас чогось невловимого бракує. Це відчуття рівноваги, яка не є досконалою, але є прийнятною, іноді з легким присмаком неповноти.

Бокетто (японською: ぼけっと)

Кожен із нас буває в стані бокетто. Це японське слово означає акт бездумного споглядання вдалечінь, коли людина дивиться перед собою, не зосереджуючись на чомусь конкретному. Просто дивитеся в одну точку, дозволяючи думкам вільно блукати.

Куалункуізмо (італійською: qualunquismo)

Цей італійський термін описує явище, яке, на жаль, стає все більш поширеним. Куалункуізмо - це апатія або байдужість до політики та суспільних справ. Часто воно виникає через глибоке розчарування владою або через інформаційне перевантаження, коли людина просто втомилася від постійного потоку новин.

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