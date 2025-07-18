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8 українських слів, які неможливо перекласти російською

П'ятниця 18 липня 2025 08:00
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8 українських слів, які неможливо перекласти російською Які українські слова не перекладаються на російську (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Деякі слова живуть лише в певній культурі. Вони настільки глибоко закорінені в менталітет, побут і емоції народу, що просто не піддаються перекладу без втрати сенсу. Українська мова має чимало таких унікальних слів, які не мають точного відповідника в російській - ні за емоційним наповненням, ні за змістом.

Які 8 слів відображають унікальність української мови та душі і їх неможливо перекласти на російську, розповідає РБК-Україна.

Туга

Це не просто "печаль" чи "грусть". Українська туга - це глибоке, затяжне, часто безпричинне внутрішнє переживання, схоже на сум за чимось втраченим або недосяжним. Російський аналог - надто "плоский" для цієї емоції.

Барвінок

Так, це і назва рослини, але в українській - це ще й символ вічності, безсмертя, кохання та родинного зв'язку. У російській такого поетичного і глибинного значення це слово не має.

Вишиванка

Формально перекладається як "вышиванка", але російське слово не передає глибокий культурний код: це не просто одяг, а оберіг, символ роду, пам'ять поколінь. Вишиванка "говорить" про історію нації - її неможливо перекласти повністю.

Затишок

Російський аналог - "уют", але це слово не передає усю атмосферу. У "затишку" є відчуття безпеки, тиші, тепла й дому - саме дому, а не просто приміщення. Це атмосфера, яку не передати одним словом російською.

Паляниця

Це не просто хліб. Це - символ української ідентичності, особливо після 2022 року, коли слово стало своєрідним "паролем" між своїми. Російською воно не перекладається - ні лексично, ні символічно.

Ко́хати

У російській є "любить", але "кохати" - це інтимніше, м'якше, сердечніше. Це слово має ніжну енергетику, яку складно передати російським "любовь", бо в Росії "любят" однаково - Батьківщину, кота або близьку людину.

Ґазда / Ґаздиня

Значення виходить за межі "хозяина" чи "домовладелицы". Це не просто мешканці будинку, а дбайливі, відповідальні господарі - ті, хто підтримує лад і душу оселі. У російській - жодного повноцінного аналога.

До́ля

Це не зовсім "судьба" - бо в українській "доля" має містичний, фатальний підтекст, пов'язаний з кармою, передвістям, життєвим шляхом. Вона або є, або її нема - а це вже не перекладається.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Словник української мови, етимологічний словник української мови, ред. О.С. Мельничук, Інститут української мови НАН України, "Звичаї нашого народу" О. Воропай

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