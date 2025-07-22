"Думав, що Україна як Росія". Як американці уявляють нашу країну і чому хочуть залишитися

Американець Майкл Віллена, який живе в Україні вже кілька років, зізнався, що до переїзду майже нічого не знав про країну. Але реальність зовсім не виправдала його очікувань.

Київ виявився сучаснішим, ніж очікував

"Я був здивований, що Україна така, як багато західноєвропейських країн. Київ виявився дуже гарним архітектурно та навіть більш сучасним, ніж я думав", - каже він.

До переїзду чоловік припускав, що Україна - це країна, яка лише розвивається. Він порівнював її з дешевшими країнами, які зазвичай менш модернізовані.

"У Києві дешевше, ніж у Відні, і, за моїм досвідом, дешевші країни не такі сучасні. Але тут гарні міста, гарні люди, дуже приємні та позитивні враження в мене", - додав він.

Україна та Росія - дві різні країни

До приїзду в Україну Майкл побував у Росії. Цей досвід сформував у нього хибне уявлення, ніби Україна буде подібною. Але відмінність виявилася відчутною.

"Я намагався уникати багатьох стереотипів, але був у Росії у 2018 році. Я думав, що це буде такий самий досвід. Я не знав, що між Україною та Росією буде така велика різниця", - зазначає американець.

За його словами, найбільша відмінність - це люди.

"Там у мене немає такого позитивного досвіду, емоцій, як в Україні. Це інша країна, інша мова. Головна відмінність - це різниця в менталітеті. Це було дуже відчутно", - наголосив він.

Європейський стиль і пострадянський вплив

Він також звернув увагу на унікальне поєднання культур в Україні.

"В Україні поєднується європейський стиль і пострадянський вплив. Це впливає на Україну більше, ніж культури інших країн", - вважає Майкл.

За його словами, шість років тому він чув більше російської мови чи суржику, ніж зараз. Однак згодом побачив, як змінюється мовна ситуація і культурне середовище.