Слова, которые американцы не могут произнести на украинском. Даже если очень стараются

Американец Майкл Виллена, который уже несколько лет живет в Украине, продолжает изучать украинский язык. И хотя дается он ему довольно сложно, мужчина пытается овладеть даже самыми сложными темами.

В интервью РБК-Украина Майкл рассказал, как начал изучать украинский язык и с какими трудностями сталкивается до сих пор.

Как начал изучать украинский язык

"Я начал обучение во время ковида. Моя бывшая девушка из Мукачево. Мы жили в Киеве, и она начала помогать мне с украинским", - говорит Майкл.

По его словам, в 2020 году ему было сложно практиковать язык, ведь большинство друзей говорили на русском. Несмотря на это он пытался погрузиться в украинскую языковую среду.

"Я собирал предсказания из "Сильпо" и писал песни, даже мой первый музыкальный альбом вышел пять лет назад на украинском", - добавил он.

Перед полномасштабным вторжением Майкл переехал во Львов, чтобы улучшить свой язык. Там он начал заниматься с преподавательницей из УКУ.

"Я наконец начал брать правильные уроки. Не постоянные, но я изучал грамматику, падежи, что было очень сложно", - отмечает американец.

Самые сложные темы - грамматика и ударения

Майкл признается, что до сих пор не чувствует себя уверенно в языке и практикуется преимущественно во время интервью или публичных выступлений.

"Родовой падеж всегда самый сложный. Также очень сложно с ударениями. Это безумие, что я могу сказать зАмок или замОк, и это будут разные слова", - рассказал он.

Несмотря на сложности, он старается не терять мотивации.

"Я знаю, что самое важное - это просто строить предложения и мысли, но мне стыдно, когда я неправильно разговариваю", - говорит Майкл.

Произношение - еще один вызов

Мужчина признает, что многие слова произносит с ошибками, и на это влияет его языковая база.

"Мне сложно даются все слова с мягким знаком и буквосочетание "ия". Например, мою жену зовут Юлия, но я говорю Юличка, потому что это легче для меня", - делится он.

Проблемы возникают и с украинскими "і" и "и", ведь он не всегда слышит разницу. Среди слов, которые до сих пор трудно произнести, он вспоминает "паляницю" - известное языковое маркерное слово, которое стало символом после 24 февраля 2022 года.