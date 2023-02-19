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У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи

Фото: у Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У неділю, 19 лютого, у Слов'янську та Краматорську було чутно вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що офіційної інформації про ситуацію у містах поки немає.

Додамо, що тривогу у Донецькій області оголосили через декілька хвилин після того, як у Слов'янську пролунали вибухи. Після цього з'явилася інформація про вибухи у Краматорську.

Наразі повітряна тривога охопила північну, центральну та східну частини України.

Нагадаємо, 10 лютого, росіяни обстріляли Слов'янськ, там постраждали багатоповерхові будинки.

Окрім того, 8 лютого у Слов'янську також було зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

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Донецька областьВибух