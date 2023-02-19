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В Славянске и Краматорске раздались взрывы

Фото: в Славянске и Краматорске раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В воскресенье, 19 февраля, в Славянске и Краматорске были слышны взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и местные Telegram-каналы.

Отметим, что официальной информации о ситуации в городах пока нет.

Тревогу в Донецкой области объявили через несколько минут после того, как в Славянске прогремели взрывы. После этого появилась информация о взрывах в Краматорске.

В настоящее время воздушная тревога охватила северную, центральную и восточную части Украины.

Напомним, 10 февраля, россияне обстреляли Славянск, там пострадали многоэтажные дома.

Кроме того, 8 февраля в Славянське также был зафиксирован прилет в районе частного сектора.

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Донецкая областьВзрыв