В Славянске и Краматорске раздались взрывы

В воскресенье, 19 февраля, в Славянске и Краматорске были слышны взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и местные Telegram-каналы.
Отметим, что официальной информации о ситуации в городах пока нет.
Тревогу в Донецкой области объявили через несколько минут после того, как в Славянске прогремели взрывы. После этого появилась информация о взрывах в Краматорске.
В настоящее время воздушная тревога охватила северную, центральную и восточную части Украины.
Напомним, 10 февраля, россияне обстреляли Славянск, там пострадали многоэтажные дома.
Кроме того, 8 февраля в Славянське также был зафиксирован прилет в районе частного сектора.
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