Окупанти атакували Слов'янськ: "приліт" біля житлових будинків

У ніч на середу, 8 лютого, у Слов'янську Донецької області ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Минула ніч у Слов‘янську пройшла неспокійно. Був "прильот" по вул. Сучасній", - розповів він. За словами Ляха, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Як повідомлялось, у середу, 8 лютого, під російським обстрілом опинився Нью-Йорк Донецької області. Пошкоджено дев'ятиповерхівку.