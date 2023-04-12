У Слов'янську прогриміли потужні вибухи
Фото: У Слов'янську прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Слов'янську ввечері 12 квітня прогриміли два вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 23:48 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, окупанти ввечері 12 квітня здійснили ракетний обстріл міста Очаків Миколаївської області.
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