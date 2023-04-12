У Слов'янську прогриміли потужні вибухи

У Слов'янську ввечері 12 квітня прогриміли два вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 23:48 години. Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.