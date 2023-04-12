Окупанти ввечері обстріляли Очаків із артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції області Сергія Шайхета.

Місцевим жителям радять пройти в укриття та зберігати спокій.

Він зауважив, що наразі не відомо чи є постраждалі серед мирного населення і які руйнування. Однак на місці подій вже працюють рятувальні служби.

"Місто Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.

Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

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