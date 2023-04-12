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В Славянске прогремели мощные взрывы

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Среда 12 апреля 2023 23:51
В Славянске прогремели мощные взрывы Фото: В Славянске прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Славянске вечером 12 апреля прогремели два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, оккупанты вечеро 12 апреля совершили ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.

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