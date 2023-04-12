В Славянске прогремели мощные взрывы

В Славянске вечером 12 апреля прогремели два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.