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Слов'янський НПЗ у Росії палає другу добу після українського удару (фото)

22:54 29.06.2026 Пн
2 хв
Площа пожежі становить близько 20 тисяч квадратних метрів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російське МНС (скріншот відео)

Слов'янський НПЗ, який розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані, палає другу добу після удару українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На супутниковому знімку видно дим, який розтягнувся на десятки кілометрів і накрив все місто.

"Жителі міста повідомляють про перебої з електро- і водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах. Площа пожежі сягає близько 20 тисяч квадратних метрів", - йдеться у статті.

Згідно із повідомленням місцевої влади, внаслідок удару по НПЗ одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Фото: пожежа на Слов'янському НПЗ (t.me/svoboda_radio)

Нагадаємо, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, у районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.

Пізніше український президент Володимир Зеленський підтвердив влучання у цей НПЗ. Він наголосив, що українські воїни "дуже влучно почали День Конституції України".

В СБУ підкреслили, що удар по Слов'янському НПЗ відбувся в межах поставлених главою держави завдань у рамках 40-денної операції впливу на Росію.

За інформацією СБУ, після удару на заводі виникла пожежа в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.

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