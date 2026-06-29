Слов'янський НПЗ у Росії палає другу добу після українського удару (фото)

Слов'янський НПЗ, який розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані, палає другу добу після удару українських воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
На супутниковому знімку видно дим, який розтягнувся на десятки кілометрів і накрив все місто.
"Жителі міста повідомляють про перебої з електро- і водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах. Площа пожежі сягає близько 20 тисяч квадратних метрів", - йдеться у статті.
Згідно із повідомленням місцевої влади, внаслідок удару по НПЗ одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, у районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.
Пізніше український президент Володимир Зеленський підтвердив влучання у цей НПЗ. Він наголосив, що українські воїни "дуже влучно почали День Конституції України".
В СБУ підкреслили, що удар по Слов'янському НПЗ відбувся в межах поставлених главою держави завдань у рамках 40-денної операції впливу на Росію.
За інформацією СБУ, після удару на заводі виникла пожежа в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.