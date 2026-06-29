Славянский НПЗ в России горит вторые сутки после украинского удара (фото)

Славянский НПЗ, расположенный в городе Славянск-на-Кубани, пылает вторые сутки после удара украинских воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
На спутниковом снимке виден дым, растянувшийся на десятки километров и накрывший весь город.
"Жители города сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением, а также об ажиотажном спросе на продукты в магазинах. Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров", - говорится в статье.
Согласно сообщению местных властей, в результате удара по НПЗ один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Напомним, в ночь на 28 июня дроны ударили по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, в районе Славянского НПЗ раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Известно о возгорании по меньшей мере нескольких емкостей с нефтепродуктами.
Позже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил попадание в этот НПЗ. Он отметил, что украинские воины "очень метко начали День Конституции Украины".
В СБУ подчеркнули, что удар по Славянскому НПЗ произошел в рамках поставленных главой государства задач в рамках 40-дневной операции влияния на Россию.
По информации СБУ, после удара на заводе возник пожар в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами и установки первичной переработки нефти.