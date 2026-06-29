ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Слов'янський НПЗ у Росії палає другу добу після українського удару (фото)

22:54 29.06.2026 Пн
2 хв
Площа пожежі становить близько 20 тисяч квадратних метрів
aimg Валерій Ульяненко
Слов'янський НПЗ у Росії палає другу добу після українського удару (фото) Фото: російське МНС (скріншот відео)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Слов'янський НПЗ, який розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані, палає другу добу після удару українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На супутниковому знімку видно дим, який розтягнувся на десятки кілометрів і накрив все місто.

"Жителі міста повідомляють про перебої з електро- і водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах. Площа пожежі сягає близько 20 тисяч квадратних метрів", - йдеться у статті.

Згідно із повідомленням місцевої влади, внаслідок удару по НПЗ одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Слов'янський НПЗ у Росії палає другу добу після українського удару (фото)Фото: пожежа на Слов'янському НПЗ (t.me/svoboda_radio)

Нагадаємо, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, у районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.

Пізніше український президент Володимир Зеленський підтвердив влучання у цей НПЗ. Він наголосив, що українські воїни "дуже влучно почали День Конституції України".

В СБУ підкреслили, що удар по Слов'янському НПЗ відбувся в межах поставлених главою держави завдань у рамках 40-денної операції впливу на Росію.

За інформацією СБУ, після удару на заводі виникла пожежа в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна